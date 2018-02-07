На улице Шотмана мужчина избил женщину и разгромил ее подъезд

В Петрозаводске вневедомственная охрана задержала мужчину, устроившего дебош в подъезде дома на улице Шотмана.

Как сообщили в отделе Росгвардии в среду, инцидент случился вечером 5 февраля.

Стражи порядка получили информацию, что в одном из домов на улице Шотмана на лестничной клетке кто-то кричит и зовет на помощь. Ближайшая группа задержания ОВО поспешила на место происшествия.

В подъезде сотрудники вневедомственной охраны увидели гражданина, который вёл себя буйно и не реагировал на требования успокоиться. В результате мужчина был задержан; картина случившегося установлена.

"Злоумышленник нанёс телесные повреждения женщине, вырвал звонок с проводами около её двери, повредил электрощиток на этаже. Скорее всего, в число пострадавших попадёт и 72-летний пенсионер, который не побоялся выйти на шум", - рассказали в Росгвардии.

Задержанный передан сотрудникам патрульно-постовой службы.