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Новости. Общество
15:45, 25 Августа 2018

На въезде в Карелию предложили поставить 5-метровую банку с морошкой

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Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной для туристов.

"Вот, представьте, семья едет по трассе, все устали, хотят отдохнуть. На въезде в Карелию есть парковочное место — они остановились, вышли из машины, бродят. Но этого мало, нужно переключить на что-то ребенка, и самим хочется получить эмоцию. А если видишь что-то, что ее вызывает, что хочешь сфотографировать, то уже отдыхаешь. И отдохнувший, можешь ехать дальше. 

Я предлагал установить на въезде в Карелию пятиметровую банку с морошкой. Цвет морошки сам по себе очень приятный, и этот объект было бы видно издалека. Его можно было бы сделать из антивандального стеклопластика. Я ездил, смотрел технологии, кто как делает, даже нашел место, где можно было бы его изготовить. Но идею зарубили, потому что считают, что там нужен камень".

Подробнее – здесь.

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