На въезде в Питкяранту начал действовать пропускной режим

В рамках борьбы с распространением коронавируса с 21 апреля для въезда на территорию города Питкяранта на юге Карелии для неместных жителей требуется пропуск.

Как пояснили в администрации Питкярантского района, новый Порядок утвержден постановлением от 20 апреля 2020 года № 260-н "О порядке выдачи пропусков для въезда на территорию города Питкяранта".

Для получения пропуска необходимо заполнить заявление в установленной форме и направить в администрацию Питкярантского муниципального района по e-mail: pitkaranta@onego.ru, по почте или лично по адресу: 186810 г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 13.



Как пояснили в администрации, по-прежнему въехать в город могут люди с пропиской в Питкяранте, Ууксу, Койриноя, Юляристиоя.

Если вы не прописаны в Питкяранте, но работаете в городе, необходимо на КПП предъявить документы, подтверждающие исполнение трудовых обязательств (договор, справка с места работы, заверенная подписью и печатью). Если водитель от какого-либо предприятия, учреждения, индивидуального предпринимателя везет груз в город или транзитом через город, он может предъявить: счет-фактуру, транспортную накладную, путевой лист и т.п., где указан г. Питкяранта. Выехать за пределы города может любой желающий.