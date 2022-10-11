На водоемах Петрозаводска закрылась навигация

С 7 ноября на водоемах, расположенных в пределах Петрозаводска, закрылся навигационный период, сообщили в администрации города.

Основанием для закрытия является постановление правительства республики от 28 октября 2022 года.

Навигация в северных районах Карелии завершилась 31 октября.

В связи с запретом выхода на водоемы на маломерных судах инспекторы ГИМС предостерегают горожан и гостей карельской столицы от возможных нарушений.

«Рыбалка и водные прогулки в преддверии зимнего периода становятся крайне опасными», — предупредили специалисты ГИМС.