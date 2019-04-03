На вокзале в Петрозаводске задержан иностранец, находившийся в федеральном розыске

На железнодорожном вокзале карельской столицы выявлен гражданин Молдовы, находящийся в федеральном розыске, сообщает транспортная полиция Карелии.

"Злоумышленник более четырех лет находился в федеральном розыске за правоохранительными органами Молдовы", - отмечается в сообщении.

Сотрудники транспортной полиции Карелии на железнодорожном вокзале в Петрозаводске обнаружили 56-летнего иностранца.

Установлено, что гражданин более четырех лет находится в федеральном розыске за правоохранительными органами Молдовы.

В настоящее время сотрудниками Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте информация о злоумышленнике передана инициатору розыска.