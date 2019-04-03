18:00, 03 Апреля 2019
На вокзале в Петрозаводске задержан иностранец, находившийся в федеральном розыске
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На железнодорожном вокзале карельской столицы выявлен гражданин Молдовы, находящийся в федеральном розыске, сообщает транспортная полиция Карелии.
"Злоумышленник более четырех лет находился в федеральном розыске за правоохранительными органами Молдовы", - отмечается в сообщении.
Сотрудники транспортной полиции Карелии на железнодорожном вокзале в Петрозаводске обнаружили 56-летнего иностранца.
Установлено, что гражданин более четырех лет находится в федеральном розыске за правоохранительными органами Молдовы.
В настоящее время сотрудниками Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте информация о злоумышленнике передана инициатору розыска.
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