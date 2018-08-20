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Новости. Общество
13:45, 20 Августа 2018
фото: Сергей Гармашов

На восстановление сгоревшей в Карелии церкви потребуется 100 млн рублей

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Около 100 миллионов рублей, по предварительной экспертной оценке, потребуется на восстановление сгоревшей деревянной Успенской церкви в Кондопоге, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры России.

В Минкультуры отметили, что, по оценке специалистов, сохранилось 10% сруба, остальные конструкции церкви полностью утрачены.

В связи с этим точную сумму, необходимую для воссоздания памятника, можно будет определить только после разработки проектно-сметной документации, для чего потребуется не менее 10 миллионов рублей.

"Однако, согласно предварительной экспертной оценке, на восстановление церкви потребуется около 100 миллионов рублей", — сказали РИА Новости в пресс-службе.

Успенская церковь — уникальный памятник деревянного зодчества, объект культурного наследия федерального значения, был построен в 1764 году. Пожар уничтожил церквоь 10 августа 2018 года.

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