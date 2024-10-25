В Пудоже временно изменится работа детского сада

В связи с ремонтом тепловых сетях изменится работа детского сада.

В целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения жителей микрорайона, в детском саду «Горнячок» в Пудоже будут проводиться аварийные работы на тепловых сетях. Об этом сообщил на своей странице Алексей Зубов, глава Пудожского района.

В связи с работами, временно все группы будут переведены в другие корпуса МКДОУ детского сада № 1.