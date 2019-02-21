На время паводков в Карелии 72 электросетевых объекта будут взяты под особый контроль

Во время весеннего половодья находящиеся в зоне повышенного риска энергообъекты филиала МРСК Северо-Запада осматриваются еженедельно.

На территории Карелии находится более 73 тысяч водоемов. Некоторые воздушные линии электропередачи высокого напряжения пересекают реки, протоки, болота. В местах пересечений энергетики сооружают специальные переходы, а иногда опоры ЛЭП приходится устанавливать прямо по дну озера.

В период весенних разливов ряд электросетевых объектов оказывается в зоне повышенного риска. 15 из 72 таких энергообъектов находятся в самом маленьком районе Карелии – Лахденпохском. Все дело в сложном рельефе района: в период таяния снегов вода со склонов стекается в низины, подтапливая опоры линий электропередачи.

Немало хлопот энергетикам также доставляют бобры. "Однажды необходимо было устранить обрыв провода. Бобры нарастили плотину, и уровень воды поднялся так, что мы не могли подобраться к опоре: ни подойти, ни подплыть на лодке, – рассказывает главный инженер "Западно-Карельских электрических сетей" Роман Бурдуков. – Даже в специальной экипировке, позволяющей по пояс заходить в воду, это было сложно сделать. Пришлось распиливать плотину. Когда уровень воды спал, смогли подойти к месту проведения аварийно-восстановительных работ и устранили повреждение".

Для недопущения аварийных отключений в период весеннего половодья энергетики выполняют целый комплекс профилактических мер. Персонал проходит инструктаж по действиям в аварийных ситуациях, заранее отрабатывает порядок проведения работ в условиях паводка. Ведется постоянный контроль состояния уровня воды в реках и озерах, влияющих на функционирование электросетевого комплекса.

Помимо этого, специалисты "Карелэнерго" заранее укомплектовывают аварийный резерв и готовят материалы, необходимые для выполнения ремонтных работ в случае возможных нештатных ситуаций.

Памятка для потребителей

Категорически запрещается приближаться к линиям электропередачи, оказавшимся в зоне затопления и подвергшимся воздействию паводка. Это смертельно опасно для жизни! Запрещается предпринимать самостоятельные действия по устранению повреждений на электросетевом оборудовании. При угрозе подтопления Вашего дома или квартиры обесточьте помещение (отключите вводной автомат или выкрутите пробковые предохранители).

После спада воды электропроводка и электрические приборы все еще опасны. Включение электроустановок зданий (помещений), попавших в зоны подтопления, без просушки и испытания изоляции электропроводки данных помещений и электроприборов, представляет опасность. Лучше всего доверить решение о возобновлении электроснабжения специалистам. Запрещается использовать электроприборы рядом с водой, запрещается работать с электроприборами мокрыми руками или в мокрой обуви.

В случае обнаружения электроустановок, оказавшихся в зоне подтопления, обрыва или провиса проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов необходимо сообщить о повреждении по телефону горячей линии: 8-800-333-02-52.