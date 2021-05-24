В районе Карелии автоинспекторы задержали пьяного водителя за рулем фургона

В Лахденпохье пьяный водитель разъезжал по городу на фургоне, сообщили в местной Госавтоинспекции.

Ночью 25 мая в Лахденпохье на улице Ленина сотрудники ГИБДД отстранили от управления автомобилем фургоном Mercedes-Benz 34-летнего водителя. Мужчина за рулем был пьян.

Теперь нарушителю грозит штраф — 30 тысяч рублей, и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Автомобиль был помещен на штрафстоянку.

Напомним, вчера, 24 мая, автоинспекторы поймали пьяного водителя без прав в поселке на севере Карелии.