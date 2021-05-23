Пьяного водителя без прав поймали в поселке Карелии

В поселке Суккозеро Муезерского района Карелии автоинспекторы отстранили от управления пьяного водителя.

Автоинспекторы Муезерского района в поселке Суккозеро 21 мая в 20:00 отстранили от управления автомобилем «ВАЗ21120» 31-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

Как сообщили в полиции Муезерского района, по результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения прибор показал 0,73 мг/л.

В отношении водителя были составлены административные материалы за управление транспортным средством водителем, находящемся в состоянии опьянения и не имеющим права управления. Мужчине грозит административный арест от 10 до 15 суток, или административный штраф в размере 30 тысяч рублей по решению суда.

