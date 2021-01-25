На заправке в Карелии мужчина пытался расплатиться за бензин фальшивыми деньгами

Житель Беломорска с сомнительной купюрой задержан вневедомственной охраной, сообщили в Росгвардии Карелии.

В Беломорске на одной из заправок 23 января сработала кнопка тревожной сигнализации. Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии Карелии прибыла на место.

Оказалось, что водитель пытался расплатиться за топливо купюрой номиналом в тысячу рублей, которая не прошла проверку детектором подлинности.

На место вызвали оперативную группу районного отдела полиции и передали им задержанного.