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На здании Музыкального театра в Петрозаводске обваливается плитка (ФОТО)

Новости. Общество
16:01, 10 Сентября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Рядом с объектом культурного наследия регионального значения три года идут раскопки перед строительством часовни.

На здании Музыкального театра в Петрозаводске обваливается гранитная плитка. Напомним, это здание, построенное в 1955 году в стиле позднего советского неоклассицизма, внесено в список объектов культурного наследия регионального значения.


Раскоп на площади Кирова рядом с театральным зданием


Так выглядит осыпающийся подиум театра. Фото: Валерий Поташов

Три года назад городские власти отдали природно-рекреационную зону на площади Кирова под строительство часовни Фаддея Петрозаводского, хотя известные карельские архитекторы предупреждали чиновников, что она разрушит сложившийся на площади ансамбль. За три года часовня на месте уничтоженного в советские времена православного храма так и не появилась, а вот с подиума театрального здания, которое является объектом культурного наследия регионального значения, стала обваливаться плитка, причем как раз с той стороны, где идут раскопки.


Фото Валерия Поташова

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2020-09-10 17:32:25
Это была самая бредовая идея неумного, но сравнимого с энтузиазмом кустаря-одиночки Полесова из "Двенадцати стульев" нашего батюшки Константина. И мэрия, в виду своего незнания истории города, места захоронения Фаддея, но в силу "православной конъюнктуры", разрешила эти раскопки. В результате - основания одного из уже известных дореволюционных храмов вскрыты. А зачем: кто подумал, что не Москва - денег на их сохранение не найдется?
А вообще, этот юродивый батюшка еще не раз нас удивит - его время квази-патриотов настало.
Zim
2020-09-10 17:06:46
Так строят часовню или иконную лавку? Или два в одном?
zanoza
2020-09-10 17:03:27
Что не решение городской власти, то одно вредительство для городских объектов.
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