На здании Музыкального театра в Петрозаводске обваливается плитка (ФОТО)

Рядом с объектом культурного наследия регионального значения три года идут раскопки перед строительством часовни.

На здании Музыкального театра в Петрозаводске обваливается гранитная плитка. Напомним, это здание, построенное в 1955 году в стиле позднего советского неоклассицизма, внесено в список объектов культурного наследия регионального значения.



Раскоп на площади Кирова рядом с театральным зданием



Так выглядит осыпающийся подиум театра. Фото: Валерий Поташов

Три года назад городские власти отдали природно-рекреационную зону на площади Кирова под строительство часовни Фаддея Петрозаводского, хотя известные карельские архитекторы предупреждали чиновников, что она разрушит сложившийся на площади ансамбль. За три года часовня на месте уничтоженного в советские времена православного храма так и не появилась, а вот с подиума театрального здания, которое является объектом культурного наследия регионального значения, стала обваливаться плитка, причем как раз с той стороны, где идут раскопки.



Фото Валерия Поташова