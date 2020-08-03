На железнодорожном вокзале Петрозаводска начался демонтаж пешеходного моста

На железнодорожном вокзале города столицы Карелии продолжается реконструкция со строительством нового пешеходного моста.

По сообщению пресс-службы Октябрьской железной дороги – филиала ОАО "РЖД", сейчас на вокзале идут строительно-монтажные работы, которые включают в себя монтаж пролетных строений, возведение крытого свода моста. Кроме того, в связи с необходимостью установки лестничных спусков, ведущих на пассажирские платформы, старый пешеходный мост будет демонтирован.

Альтернативными путями, по которым можно безопасно перейти из центра города в район Перевалки, являются отремонтированный пешеходный тоннель в створе улицы Максима Горького и пешеходная дорожка под железнодорожным мостом, расположенным в створе улицы Чапаева.





Работы по демонтажу старого моста начнутся сегодня, 4 августа. Проход по новому мосту будет открыт к 31 августа.

В РЖД просят горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее выбирать удобный маршрут следования.

Напомним, вандалы в Петрозаводске выломали видеокамеры у входа в отремонтированный подземный переход у вокзала.