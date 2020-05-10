На железнодорожный вокзал в Петрозаводск ежедневно прибывает 120-150 пассажиров

Администрация столицы Карелии продолжает регистрировать граждан, прибывающих в город из других регионов железнодорожным транспортом.

Как рассказали в мэрии, работа на железнодорожном вокзале проводится с целью контроля за выполнением требований, введенных в республике в связи с распространением коронавируса. Представители администрации и волонтеры, соблюдая санитарные требования, собирают у пассажиров анкеты, обобщают сведения и передают их для дальнейшего контроля в Министерство здравоохранения республики. К работе привлекаются сотрудники Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте.

Ежесуточно из других регионов в карельскую столицу прибывает 120-150 пассажиров. Всех гостей информируют о действующих в республике ограничениях, а также ответственности за их нарушение, сообщили в администрации города.

В соответствии с распоряжением главы республики граждане, приезжающие в Карелию из других регионов, обязаны сообщить о своем прибытии на горячую линию Минздрава по номеру 8-800-201-06-57, а также в течение 14 дней соблюдать домашний режим.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном вокзале в Костомукше установили тепловизор.