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Приезжающим на вокзал в город горняков Карелии температуру измеряют дистанционно

Новости. Общество
14:42, 11 Мая 2020
фото: © Архив AP Photo/Ed Wray
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На железнодорожном вокзале в Костомукше установили тепловизор.

Оборудование на вокзале появилось благодаря градообразующему предприятию - "Карельскому окатышу".

"Замер температуры производится автоматически: видеокамера фиксирует показания и передает информацию на монитор, за которым следит медработник. Если температура выше 37 градусов, сработает звуковой сигнал, а медик запишет данные пассажира и передаст информацию в Межрайонную больницу. Человек должен будет доехать домой и вызвать врача. Также он обязан соблюдать режим самоизоляции 14 дней", - сообщил на своей странице в "ВКонтакте" гендиректор "Карельского окатыша", депутат Законодательного собрания Карелии Максим Воробьев.

По словам Воробьева, в связи с тем, что пассажиропоток заметно сократился, очередей на пункте пропуска нет.

Напомним, с 12 мая в Костомукше начинала работу электронная система пропусков на въезд и выезд из города.

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Комментарии

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David
2020-05-11 15:04:22
В луже меняйте температуру, больше толка будет!!!
Гость
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