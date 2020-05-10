Приезжающим на вокзал в город горняков Карелии температуру измеряют дистанционно

На железнодорожном вокзале в Костомукше установили тепловизор.

Оборудование на вокзале появилось благодаря градообразующему предприятию - "Карельскому окатышу".

"Замер температуры производится автоматически: видеокамера фиксирует показания и передает информацию на монитор, за которым следит медработник. Если температура выше 37 градусов, сработает звуковой сигнал, а медик запишет данные пассажира и передаст информацию в Межрайонную больницу. Человек должен будет доехать домой и вызвать врача. Также он обязан соблюдать режим самоизоляции 14 дней", - сообщил на своей странице в "ВКонтакте" гендиректор "Карельского окатыша", депутат Законодательного собрания Карелии Максим Воробьев.

По словам Воробьева, в связи с тем, что пассажиропоток заметно сократился, очередей на пункте пропуска нет.

Напомним, с 12 мая в Костомукше начинала работу электронная система пропусков на въезд и выезд из города.