Электронные пропуска начинают вводить в Карелии в связи пандемией коронавируса

С 12 мая в Костомукше начинает работу электронная система пропусков на въезд и выезд из города.

До 12 мая въезд и выезд из города осуществляется в прежнем режиме. Чтобы отсутствие пропуска не стало препятствием для реализации ваших планов, вы можете сделать его заранее и пользоваться им уже сейчас, сообщается на официальной странице органов местного самоуправления Костомукши.

Пропуск оформляется самостоятельно гражданином в личном кабинете после регистрации на сайте.



Если вы по каким-либо причинам не можете зарегистрироваться в личном кабинете и самостоятельно создать пропуск, обратитесь к оператору ЕДДС в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по телефону: +7 (911) 050-14-92.

Разработчики системы предусмотрели несколько типов пропусков:

1) Выезд без намерения вернуться. Пропуск является разовым (ограничен одной проверкой), указывается только дата начала действия пропуска;

2) Въезд в город. Пользователь указывает период, на который будет рассчитан пропуск, но он будет ограничен двумя проверками сотрудниками ГИБДД. Пропуск перестает действовать в момент выезда с территории;

3) Обращение к врачу-специалисту. Пользователь указывает дату начала действия пропуска, дата окончания остается открытой, но пропуск ограничен двумя проверками сотрудниками ГИБДД. Пропуск перестает действовать в момент возвращения на территорию;

4) Уход за больным/пенсионером/инвалидом. Пользователь указывает дату начала действия пропуска, дата окончания остается открытой, количество въездов/выездов не ограничено;

5) Посещение дачи. Пользователь указывает дату начала действия пропуска, дата окончания остается открытой, количество въездов/выездов не ограничено.

Обратите внимание, что при себе необходимо иметь оригиналы или скан-копии документов, подтверждающих причину перемещения.

Номер телефона для справок: +7 (911) 050-14-92, обращаться в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Ранее сообщалось, что контрольно-пропускные пункты установлены из-за короновируса при въезде в Костомукшу, Кондопогу и Сегежу.