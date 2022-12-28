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«На зимнюю сказку можно не рассчитывать»: синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Карелии

Новости. Погода
09:29, 29 Декабря 2022
фото: © Илья Тимин

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Специалисты Карельского Гидрометцентра дали прогноз на последние дни декабря и новогодние праздники.

Синоптики Карельского Гидрометцентра опубликовали прогноз, какая погода ожидает жителей республики в оставшиеся дни уходящего года, новогоднюю ночь и последующие праздничные выходные дни.

Так, по информации синоптиков, в течение этого времени на погодные условия на территории Карелии окажут влияние североатлантические циклоны. Они принесут крайне неустойчивую, с частыми осадками, перепадами атмосферного давления и чередованием волн тепла и холода погоду. Уже днем 30 декабря к западным границам республики приблизится теплый фронтальный раздел циклона. Он придет со снегопадами, метелями и потеплением. Температура воздуха постепенно начнет повышаться и дойдет на юго-западе до плюсовых значений. А 31 декабря подогретые Гольфстримом воздушные массы повысят температурный градус уже на большей части республики, включая и северные районы.

Как отметили в Гидрометцентре, в новогоднюю ночь и первый день января на «зимнюю сказку» можно не рассчитывать.

«Пройдут умеренные, местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега, на крайнем юге дождя, усилится ветер южной четверти, среднесуточные температуры окажутся на 4-6℃ выше многолетних показателей. Температура воздуха 1 января составит по республике от -3 до +2℃, в Петрозаводске  0,+2℃ в течение суток. В последующие дни (2-4 января) в условиях влияния холодной тыловой части циклона интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха начнет понижаться от -2, -7℃ до — 8, -13℃ по южным районам,  -10,-15℃, местами до -20,-23℃ по северным районам Карелии», — сообщили синоптики.

С 5 по 7 января в Карелию придет очередной циклон. Он принесет много снега, на юге мокрого снега, и потепление.

«Предварительно, рождественская ночь, так же как и новогодняя, будет с оттепелью. 8 и 9 января, начиная с северных районов, температура начнет понижаться, напоминая, что январь по климату все-таки самый  холодный из зимних месяцев», — отметили специалисты Карельского Гидрометцентра.

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