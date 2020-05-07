Наблюдать за погодой в Петрозаводске и других городах можно с камер "Ростелекома"

"Ростелеком" по заказу сервиса "Яндекс.Погода" установил видеонаблюдение за погодными изменениями в 50 российских городах.

Теперь пользователи могут наблюдать за погодой в выбранном населенном пункте в режиме реального времени. С учетом специфики проекта, реализованного для сервиса "Яндекс.Погода", камеры настроены так, что пользователи видят перспективу города с высоты птичьего полета. Круглосуточная трансляция включается во встроенном плеере "Яндекс.Эфира" внутри погодного сервиса.

В Северо-Западном федеральном округе следить за погодой онлайн уже можно в Санкт-Петербурге, Калининграде, Великом Новгороде, Пскове, Архангельске, Нарьян-Маре, Мурманске. В Петрозаводске камера установлена на административном здании Карельского филиала "Ростелеком" (ул. Горького д.4).

Заходите на страницу yandex.ru/pogoda/petrozavodsk и наблюдайте за погодой в режиме реального времени.

Для организации услуги "Ростелеком" произвел поставку и монтаж нестандартного оборудования – поворотных видеокамер уличного наблюдения, способных передавать изображение выше линии горизонта и выдержать суровые погодные условия, к примеру, температуру ниже 40 градусов. Камеры устанавливались в местах, откуда открывается красивый вид на город с прекрасными ландшафтами, местными достопримечательностями, историческими памятниками.

Услуга "Видеонаблюдение" от "Ростелекома" позволяет производить управление сервисом с мобильного устройства или через веб-приложение, просматривать из любой точки мира трансляции и записи с камер, управлять собственными настройками (например, запись движения и отправка уведомлений о происходящем), хранить записи на удаленных серверах. Просмотр видео с камер возможен в различных режимах (реального времени, архив событий, история). Услуга может работать с интернетом любого провайдера.

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