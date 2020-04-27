Началась выдача заключений предприятиям Карелии о форс-мажоре из-за эпидемии

Торгово-промышленная палата Республики Карелия приняла к рассмотрению 54 заявки на выдачу заключений о форс-мажорных обстоятельствах, поступивших от предприятий, которые пострадали от пандемии коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития республики.

"На сегодняшний момент 25 заявок рассмотрено, по 4 из них выданы заключения о форс-мажоре, отправлен 21 ответ на предприятия с разъяснениями и запросами на дополнительные документы", - говорится в сообщении.



Что дает предпринимателям заключение о форс-мажоре, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".