Началась выдача земли фермерам, которые раньше получали отказы от властей Карелии

Министерство имущественных и земельный отношений Карелии планирует предоставить 109 земельных участков фермерам, которые раньше получили отказы в предоставлении земли.

Об этом сообщила глава Минимущества Янина Свидская в ходе "Прямой линии" на странице правительства Карелии Вконтакте.

"Мы начали с того, что просто подняли все отказы фермерам, которые мы давали в течение прошлых лет, и пришли к выводу, что, в принципе, основания отказов можно устранить. Но это должна быть кропотливая, индивидуальная работа с каждым фермером…", - рассказала Свидская.

Она назвала наиболее распространенные причины, по которым раньше фермерам отказывали в предоставлении земли.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".