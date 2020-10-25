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Началась выдача земли фермерам, которые раньше получали отказы от властей Карелии

Новости. Общество
12:35, 26 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Павел Пахоменко
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Министерство имущественных и земельный отношений Карелии планирует предоставить 109 земельных участков фермерам, которые раньше получили отказы в предоставлении земли.

Об этом сообщила глава Минимущества Янина Свидская в ходе "Прямой линии" на странице правительства Карелии Вконтакте.

"Мы начали с того, что просто подняли все отказы фермерам, которые мы давали в течение прошлых лет, и пришли к выводу, что, в принципе, основания отказов можно устранить. Но это должна быть кропотливая, индивидуальная работа с каждым фермером…", - рассказала Свидская.

Она назвала наиболее распространенные причины, по которым раньше фермерам отказывали в предоставлении земли.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии". 

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Комментарии

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zanoza
2020-10-26 13:03:57
Истинная причина отказов фермерам в выделении земли известна всем, не подмажешь не поедешь. Так устроена гнилая бюрократическая система, которая своей неуёмной жадностью тормозит развитие страны.
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