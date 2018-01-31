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Новости. Общество
16:26, 31 Января 2018

Начальник ГИБДД Карелии сказал, сколько сотрудников ведомства потеряют работу

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На пресс-конференции начальник ГИБДД Карелии Андрей Червочкин рассказал, как будет исполняться указ президента о сокращении численности сотрудников Госавтоинспекции.

Сегодня на пресс-конференция начальника ГИБДД Карелии Андрея Червочкина рассказал журналистам, что в республиканском ведомстве грядут сокращения.
"Указ президента вышел, - сообщил Червочкин, - Госавтоинспекция Карелии будет сокращена на 10 процентов, в основном будут сокращены вакантные должности и аппарат управления. Сотрудники, которые несут службу на дорогах, практически затронуты не будут. Большого сокращения инспекторов не будет. Сокращение не повлияет на районы, где и так никого нет".

По словам Андрея Червочкина, в результате сокращения ждать приезда сотрудников ГИБДД на место происшествия дольше, чем сейчас, не придется.

Напомним, с 1 января 2018 года указом президента штатная численность органов внутренних дел Российской Федерации уменьшена на 10 тысяч единиц. Под сокращение попадают только сотрудники полиции из подразделений ГИБДД и ДПС ГИБДД.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Оптимист
2018-01-31 18:08:37
Когда начнутся сокращения чиновников , которых сейчас в 1,5 раза больше ,чем в конце 90-х , которые построили для себя небольшой коммунизм - неприличные оклады, премии , льготы ( пенсии 70% от оклада и т.д. ?!
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