Начальник ГИБДД Карелии сказал, сколько сотрудников ведомства потеряют работу

На пресс-конференции начальник ГИБДД Карелии Андрей Червочкин рассказал, как будет исполняться указ президента о сокращении численности сотрудников Госавтоинспекции.

Сегодня на пресс-конференция начальника ГИБДД Карелии Андрея Червочкина рассказал журналистам, что в республиканском ведомстве грядут сокращения.

"Указ президента вышел, - сообщил Червочкин, - Госавтоинспекция Карелии будет сокращена на 10 процентов, в основном будут сокращены вакантные должности и аппарат управления. Сотрудники, которые несут службу на дорогах, практически затронуты не будут. Большого сокращения инспекторов не будет. Сокращение не повлияет на районы, где и так никого нет".

По словам Андрея Червочкина, в результате сокращения ждать приезда сотрудников ГИБДД на место происшествия дольше, чем сейчас, не придется.

Напомним, с 1 января 2018 года указом президента штатная численность органов внутренних дел Российской Федерации уменьшена на 10 тысяч единиц. Под сокращение попадают только сотрудники полиции из подразделений ГИБДД и ДПС ГИБДД.