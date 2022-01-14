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Начальник отдела прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как отказался от медосвидетельствования 4
Сегодня 17:33

Начальник отдела прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как отказался от медосвидетельствования

Новости. Происшествия
17:33, 14 Января 2022
фото: официальный сайт прокуратуры Карелии

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Начальник отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как попался на «Контроле трезвости».

Как стало известно «Столице на Онего», вечером 5 января начальник отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков попал в крайне неприятную для него историю. В этот день на своем автомобиле Mitsubishi Pajero черного цвета он ехал в Петрозаводске по Кукковке, где в это время сотрудники госавтоинспекции проводили рейд «Контроль трезвости». Остановив для проверки иномарку, за рулем которой, судя по предъявленным ее водителем документам, оказался прокурорский работник Дмитрий Рачков, сотрудники ДПС заподозрили, что он явно нетрезв. Однако от медосвидетельствования Дмитрий Рачков категорически отказался.

Согласился бы господин Рачков пройти медосвидетельствование, все вопросы были бы сняты, а так – появилось обширное поле для кривотолков. Ведь, согласитесь, законопослушный гражданин, которому нечего опасаться, едва ли стал бы увиливать от обычной в таких случаях процедуры.

Случившийся с Дмитрием Рачковым факт журналисту «Столицы на Онего» подтвердили в самой республиканской прокуратуре. Здесь подтвердили, что после полученной прокуратурой от руководства ГИБДД информации об этой ситуации, на место прибыли заместитель прокурора Карелии Василий Шевченко и старший помощник прокурора республики по обеспечению собственной безопасности и физической защите Роман Лазарев.

Как стало известно, в первый же после новогодних каникул рабочий понедельник - 10 января 47-летний Дмитрий Рачков написал рапорт с просьбой об отставке.

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Комментарии

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тезка Высоцкого
2022-01-14 19:32:37
когда у вас заместо крови
по венам бегает портвейн
к тому ж ликёрный из алушты
то вы счастливый человек
Изя
2022-01-14 19:28:39
Ох уж эта Сортавала , сколько блатняков приютила , отсиделись и пошли чудить на верх )))) :)
Гражданин
2022-01-14 18:46:50
Вот истенное лицо работников прокуратуры.
Законность кричат они !
Надзирал за следователями и операми.
А кто надзирает за прокуратурой ?
zanoza
2022-01-14 18:42:31
Значит точно был бухой за рулём :)
Гость
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