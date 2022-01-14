Начальник отдела прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как отказался от медосвидетельствования

Начальник отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как попался на «Контроле трезвости».

Как стало известно «Столице на Онего», вечером 5 января начальник отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков попал в крайне неприятную для него историю. В этот день на своем автомобиле Mitsubishi Pajero черного цвета он ехал в Петрозаводске по Кукковке, где в это время сотрудники госавтоинспекции проводили рейд «Контроль трезвости». Остановив для проверки иномарку, за рулем которой, судя по предъявленным ее водителем документам, оказался прокурорский работник Дмитрий Рачков, сотрудники ДПС заподозрили, что он явно нетрезв. Однако от медосвидетельствования Дмитрий Рачков категорически отказался.

Согласился бы господин Рачков пройти медосвидетельствование, все вопросы были бы сняты, а так – появилось обширное поле для кривотолков. Ведь, согласитесь, законопослушный гражданин, которому нечего опасаться, едва ли стал бы увиливать от обычной в таких случаях процедуры.

Случившийся с Дмитрием Рачковым факт журналисту «Столицы на Онего» подтвердили в самой республиканской прокуратуре. Здесь подтвердили, что после полученной прокуратурой от руководства ГИБДД информации об этой ситуации, на место прибыли заместитель прокурора Карелии Василий Шевченко и старший помощник прокурора республики по обеспечению собственной безопасности и физической защите Роман Лазарев.

Как стало известно, в первый же после новогодних каникул рабочий понедельник - 10 января 47-летний Дмитрий Рачков написал рапорт с просьбой об отставке.

Подробнее читайте здесь.