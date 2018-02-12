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Новости. Криминал
15:49, 12 Февраля 2018

Начальник почтового отделения в Карелии попалась на хищениях имущества

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Кемский городской суд приговорил к 2 годам условного срока экс-начальника почты, которая похитила товаров более чем на 220 тысяч рублей, сообщает прокуратура Карелии.

По информации ведомства, начальник отделения почтовой связи одного из поселков Кемского района на протяжении 7 месяцев присваивала имущество для последующей продажи. Она изготавливала фиктивные финансовые документы и похитила продовольственные и хозяйственные товары более чем на 220 тысяч рублей.

Хищение было выявлено в результате служебной проверки, после чего начальник отделения была уволена.

Суд приговорил злоумышленницу к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Также судом в полном объеме удовлетворен гражданский иск, заявленный потерпевшей стороной, о взыскании с осужденной причиненного ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.

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