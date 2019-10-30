Подписаться
Новости. Криминал
16:17, 30 Октября 2019
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид, © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

Начальник почты в Карелии украла из кассы более полумиллиона рублей

Загрузка...

Бывший начальник почтового отделения в Пряжинском районе обвиняется в присвоении 530 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, начальник отделения почтовой связи дважды украла деньги из кассы на общую сумму 530 тысяч рублей.

Изначально противоправные действия сотрудницы и недостача в сумме 250 тысяч рублей были выявлены руководителями в июне 2019 года, деньги были возвращены виновной в полном объеме.

Однако уже спустя месяц злоумышленница повторно присвоила 280 тысяч рублей.

После вручения обвинительного заключения обвиняемой уголовное дело будет направлено в Пряжинский районный суд для рассмотрения по существу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2019-10-30 17:35:53
Посодють, чтобы не порочила правильных ЖиВ своей мелочью.
Изя
2019-10-30 16:45:35
Во даёт , не отстаёт от руководства )))))))))))) :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2019, 23:31
СРОЧНО: Медведь напал на дрессировщика во время циркового выступления в Карелии (ВИДЕО 18+)
24.10.2019, 16:35
Дрессировщик определил судьбу медведя, напавшего на него во время представления в Карелии
25.10.2019, 10:56
"Я взбесился и убил"
28.10.2019, 10:06
Червя нашли в глазу у жительницы Карелии
29.10.2019, 13:24
Житель соседнего с Карелией региона съел трех собутыльников
28.10.2019, 02:46
От пациента до врача один шаг

Аналитика

Сегодня 16:55
Капитал
Безопасный дом и добрый двор
Хозяева квартир в новостройках могут меньше беспокоиться за своих детей и имущество.
Не "проедать", а развиваться 1
Сегодня 11:55
Какие из тротуаров Петрозаводска не выдержали общественного контроля? 3
Сегодня 11:00
Абонентам МегаФон доступен кэшбэк до 30% от затрат на связь
29.10.2019 16:06
Если нарежут по-новому 1
28.10.2019 13:20
Вся аналитика

Чтиво

28.10.2019 15:47
Без политики
"Костная клиника": три наболевших вопроса хирургу
Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
"Ты либо иди в бизнес, либо будь слугой народа" 7
28.10.2019 10:58
От пациента до врача один шаг
28.10.2019 02:46
Умирающий памятник из Заонежья привезли на реанимацию в Петрозаводск 3
25.10.2019 13:56
архив чтиво

Медиа

Ночной снегопад в Петрозаводске
28.10.2019 13:05
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к цирку с животными?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»