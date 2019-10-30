Начальник почты в Карелии украла из кассы более полумиллиона рублей

Бывший начальник почтового отделения в Пряжинском районе обвиняется в присвоении 530 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, начальник отделения почтовой связи дважды украла деньги из кассы на общую сумму 530 тысяч рублей.

Изначально противоправные действия сотрудницы и недостача в сумме 250 тысяч рублей были выявлены руководителями в июне 2019 года, деньги были возвращены виновной в полном объеме.

Однако уже спустя месяц злоумышленница повторно присвоила 280 тысяч рублей.

После вручения обвинительного заключения обвиняемой уголовное дело будет направлено в Пряжинский районный суд для рассмотрения по существу.