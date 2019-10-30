Начальник почты в Карелии украла из кассы более полумиллиона рублей

Новости по теме
Загрузка...
Бывший начальник почтового отделения в Пряжинском районе обвиняется в присвоении 530 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.
По версии следствия, начальник отделения почтовой связи дважды украла деньги из кассы на общую сумму 530 тысяч рублей.
Изначально противоправные действия сотрудницы и недостача в сумме 250 тысяч рублей были выявлены руководителями в июне 2019 года, деньги были возвращены виновной в полном объеме.
Однако уже спустя месяц злоумышленница повторно присвоила 280 тысяч рублей.
После вручения обвинительного заключения обвиняемой уголовное дело будет направлено в Пряжинский районный суд для рассмотрения по существу.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.10.2019, 23:31
24.10.2019, 16:35
25.10.2019, 10:56
28.10.2019, 10:06
29.10.2019, 13:24
28.10.2019, 02:46
Аналитика
Сегодня 16:55
Капитал
Хозяева квартир в новостройках могут меньше беспокоиться за своих детей и имущество.
Сегодня 11:55
29.10.2019 16:06
28.10.2019 13:20
Чтиво
28.10.2019 15:47
Без политики
Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
28.10.2019 10:58
28.10.2019 02:46
25.10.2019 13:56
Медиа
28.10.2019 13:05
Опрос
Как вы относитесь к цирку с животными?
Комментарии