Начальник почты в районе Карелии получила «условку» за кражу 160 тысяч рублей из кассы

В Пряже бывший начальник местного отделения почтовой связи осуждена за кражу 160 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что женщина, занимая должность начальника отделения почтовой связи, в период с августа 2020 года по июнь 2021 года трижды брала из кассы деньги. Украв в результате 160 тысяч рублей.

За хищения женщину осудили. В суде она признала свою вину в совершении преступлений.

Приговором Пряжинского районного суда в соответствие с позицией государственного обвинения ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.