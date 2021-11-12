Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
Сегодня 10:00

Начальник почты в районе Карелии получила «условку» за кражу 160 тысяч рублей из кассы

Новости. Криминал
12:57, 15 Ноября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Марина Лысцева

Новости партнеров

В Пряже бывший начальник местного отделения почтовой связи осуждена за кражу 160 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что женщина, занимая должность начальника отделения почтовой связи, в период с августа 2020 года по июнь 2021 года трижды брала из кассы деньги. Украв в результате 160 тысяч рублей.

За хищения женщину осудили. В суде она признала свою вину в совершении преступлений.

Приговором Пряжинского районного суда в соответствие с позицией государственного обвинения ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
09.11.2021, 17:11
Водители массово увольняются из троллейбусного управления Петрозаводска
13.11.2021, 09:57
В ГИБДД рассказали, кто сбил мэра Петрозаводска (ФОТО)
11.11.2021, 23:29
Взорвавшийся над Карелией болид прилетел со стороны Финляндии, его видели во многих городах
09.11.2021, 09:05
Угроза сноса нависла над кинотеатром «Калевала» в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 12:50
Капитал
Государственные микрозаймы как драйвер экономики
Итоги работы государственного Фонда по содействию кредитованию малого и среднего предпринимательства РК показывают улучшение бизнес-климата в Карелии в 2021 году.
Петрозаводску выделили почти полтора миллиарда на развитие 5
13.11.2021 12:07
Из расчета средней горимости
12.11.2021 14:20
«Амнезия» в зале суда 8
11.11.2021 23:35
ŠKODA KAROQ стрелой промчался по Карелии
10.11.2021 15:40
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 18
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Дата из Смутного времени 7
03.11.2021 16:24
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
архив чтиво

Медиа

Чемпионат Республики Карелия по бодибилдингу
Сегодня 09:38
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»