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Начальника полиции в Курской области задержали по подозрению в госизмене

Новости. Криминал
19:40, 22 Июня 2020
фото: © УМВД России по Курской области
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ФСБ сообщила о задержании начальника отдела полиции одного из районов Курской области по подозрению в госизмене.

В Центре общественных связей спецслужбы уточнили, что речь идет о подполковнике Борзенкове Дмитрии Александровиче 1981 года рождения, пишет издание "РИА Новости".

По данным контрразведки, его привлекло "к конфиденциальному сотрудничеству" одно из подразделений Службы безопасности Украины, полицейский "собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".

По статье о госизмене может грозить до 20 лет заключения.
 
Ситуацию прокомментировали в управлении МВД по региону. Там отметили, что речь идет о начальнике ОМВД по Золотухинскому району Курской области.

"По результатам проверки он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Также указанный руководитель будет привлечен к установленной законом ответственности", – добавили в управлении.

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Комментарии

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