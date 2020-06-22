Начальника полиции в Курской области задержали по подозрению в госизмене

ФСБ сообщила о задержании начальника отдела полиции одного из районов Курской области по подозрению в госизмене.

В Центре общественных связей спецслужбы уточнили, что речь идет о подполковнике Борзенкове Дмитрии Александровиче 1981 года рождения, пишет издание "РИА Новости".



По данным контрразведки, его привлекло "к конфиденциальному сотрудничеству" одно из подразделений Службы безопасности Украины, полицейский "собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".



По статье о госизмене может грозить до 20 лет заключения.



Ситуацию прокомментировали в управлении МВД по региону. Там отметили, что речь идет о начальнике ОМВД по Золотухинскому району Курской области.



"По результатам проверки он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Также указанный руководитель будет привлечен к установленной законом ответственности", – добавили в управлении.