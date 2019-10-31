Начальницу почты в Карелии, укравшую более полумиллиона рублей, разоблачила внутренняя служба безопасности

В Управлении Федеральной почтовой службы Карелии рассказали, как возникло уголовное дело против начальницы отделения в Пряжинском районе.

Напомним, бывший начальник почтового отделения в Пряжинском районе обвиняется в присвоении 530 тысяч рублей. По версии следствия, она дважды украла деньги из кассы. Изначально недостача в сумме 250 тысяч рублей была выявлена руководителями в июне 2019 года, деньги были возвращены виновной в полном объеме. Однако уже спустя месяц злоумышленница повторно присвоила 280 тысяч рублей.

Как пояснили в УФПС Республики Карелия, правонарушение было выявлено внутренней службой безопасности. Руководство ведомства само передало материалы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. Виновная была уволена, денежные средства она возместила в полном объеме.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, после вручения обвинительного заключения обвиняемой уголовное дело будет направлено в Пряжинский районный суд для рассмотрения по существу.