890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Недовольный водитель в Петрозаводске устроил разборки с маршрутчиком (ВИДЕО) 4
Сегодня 11:20
Экологический конфликт в карельском поселке Пиндуши грозит стать политическим 5
Сегодня 10:29
Таксист шесть часов катал петрозаводчанку по городу, а после обокрал 3
Сегодня 11:48
В Петрозаводске застройщик отказался возводить физкультурно-оздоровительный центр на месте парка "Каменный бор" 17
25.02.2020 21:04
Система госзакупок жилья для расселения "аварийки" стала кормушкой для бизнесменов в Петрозаводске 8
Сегодня 09:33

Началось строительство детского сада на Ключевой

Новости. Общество
17:19, 26 Февраля 2020
Загрузка...

Строительство объекта вблизи парка Каменный бор ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".

От строительства мототрассы, предполагаемого также рядом с парком, застройщик отказался, земельный участок будет возвращен в государственную собственность.

На участке по Ключевскому шоссе в районе пересечения с ул. Репникова началось строительство детского сада на 280 мест. Новый детский сад, рассчитанный на 12 групп, будет 3-этажным с подвалом и техническим подпольем. Подрядчик построит кирпичное здание с двумя лифтами, благоустроит территорию. В здании предусмотрен отдельный оборудованный вход для маломобильных групп населения.

На земельном участке разместятся игровые площадки с теневыми навесами, скамейками, игровыми модулями, универсальные спортивные площадки, место для сбора ТКО. Вдоль игровых площадок со стороны Ключевского шоссе будет установлен декоративный экран для дополнительной шумоизоляции.
По всему периметру территории возведут металлическое ограждение высотой 2 метра, исключающее возможность самовольного покидания детьми территории детского учреждения. У спуска в карьер установят дополнительное ограждение высотой 1 метр.

Предусмотрена организация двух независимых заездов, вход на территорию запланирован по Степановскому переулку со стороны гостевой автопарковки школы-интерната. Остановки общественного транспорта расположены по ул. Репникова на расстоянии до 300 метров.

В 2019 году проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту прошли государственную экспертизу.
В последние годы численность дошкольников Петрозаводска возросла более чем на 2000 детей. Район Ключевая является одним из перспективных районов города, где ведется активное жилищное строительство, где, соответственно, растет потребность в создании дополнительных мест в детских учреждениях. Сегодня здесь ждут мест в садиках около 750 малышей.

По вопросу об использовании другого земельного участка, расположенного рядом с парком Каменный бор, в ходе брифинга в Правительстве Карелии сегодня выступил министр имущественных и земельных отношений РК Сергей Щебекин. Он сообщил, что в Министерство обратился застройщик с заявлением о добровольном расторжении договора аренды участка, примыкающего к парку. Напомним, в 2017 году в результате открытого аукциона данный участок был передан в аренду для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Планы в отношении использования участка вызвали обращения граждан.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-02-26 17:37:23
Недовольных мамочек, которые были против, в этот детский сад не пускать. Они все есть в базе данных.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2020, 12:21
Финляндия хочет создать с соседним с Карелией регионом особую экономическую зону
19.02.2020, 08:40
Житель Карелии набрал кредитов и умер
20.02.2020, 11:08
Камеры зафиксировали сильную вспышку над одним из городов Карелии (ВИДЕО)
21.02.2020, 11:13
Водитель автобуса, в наркотическом опьянении катавший пассажиров по Петрозаводску, выдворен из страны
22.02.2020, 10:52
"Пятерочка" в ближайшие месяцы откроет в Карелии 10 новых магазинов
19.02.2020, 16:34
Власти хотят расторгнуть договор с компанией, организовавшей платную парковку у ж/д вокзала Петрозаводска

Чтиво

Сегодня 13:13
Без политики
Костная клиника: кровь почистили - и вдруг отступил былой недуг
Метод внутривенной лазерной очистки крови (ВЛОК) часто называют "волшебной пилюлей" для организма.
Какую рекламу выбрать для бизнеса
Сегодня 12:43
Жизнь перевернулась 1
25.02.2020 13:38
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Борьба за "Каменный бор" – мнение политолога и публициста Олега Реута
Новое
Сегодня 16:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»