Началось строительство детского сада на Ключевой

Строительство объекта вблизи парка Каменный бор ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".

От строительства мототрассы, предполагаемого также рядом с парком, застройщик отказался, земельный участок будет возвращен в государственную собственность.

На участке по Ключевскому шоссе в районе пересечения с ул. Репникова началось строительство детского сада на 280 мест. Новый детский сад, рассчитанный на 12 групп, будет 3-этажным с подвалом и техническим подпольем. Подрядчик построит кирпичное здание с двумя лифтами, благоустроит территорию. В здании предусмотрен отдельный оборудованный вход для маломобильных групп населения.

На земельном участке разместятся игровые площадки с теневыми навесами, скамейками, игровыми модулями, универсальные спортивные площадки, место для сбора ТКО. Вдоль игровых площадок со стороны Ключевского шоссе будет установлен декоративный экран для дополнительной шумоизоляции.

По всему периметру территории возведут металлическое ограждение высотой 2 метра, исключающее возможность самовольного покидания детьми территории детского учреждения. У спуска в карьер установят дополнительное ограждение высотой 1 метр.

Предусмотрена организация двух независимых заездов, вход на территорию запланирован по Степановскому переулку со стороны гостевой автопарковки школы-интерната. Остановки общественного транспорта расположены по ул. Репникова на расстоянии до 300 метров.

В 2019 году проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту прошли государственную экспертизу.

В последние годы численность дошкольников Петрозаводска возросла более чем на 2000 детей. Район Ключевая является одним из перспективных районов города, где ведется активное жилищное строительство, где, соответственно, растет потребность в создании дополнительных мест в детских учреждениях. Сегодня здесь ждут мест в садиках около 750 малышей.

По вопросу об использовании другого земельного участка, расположенного рядом с парком Каменный бор, в ходе брифинга в Правительстве Карелии сегодня выступил министр имущественных и земельных отношений РК Сергей Щебекин. Он сообщил, что в Министерство обратился застройщик с заявлением о добровольном расторжении договора аренды участка, примыкающего к парку. Напомним, в 2017 году в результате открытого аукциона данный участок был передан в аренду для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Планы в отношении использования участка вызвали обращения граждан.