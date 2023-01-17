Началось выдвижение кандидатур на присвоение звания Почетного гражданина Петрозаводска

Власти столицы Карелии принимают представления о присвоении звания «Почетный гражданин города Петрозаводска».

Ходатайства могут подать трудовые коллективы и общественные объединения, действующие в карельской столице. Прием документов завершится 31 марта, сообщили в администрации города.

Статус и порядок присвоения звания «Почетный гражданин города Петрозаводска» определяется положением о звании «Почетный гражданин города Петрозаводска».

Для получения дополнительной информации ходатайствующая организация может обращаться в управление кадров и муниципальной службы аппарата администрации Петрозаводска по телефону: 71-34-09.