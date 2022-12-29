Начался прием заявлений на выплату единого детского пособия: разъяснения Минсоцзащиты Карелии

Единое детское пособие, которое придет на смену другим выплатам, начнут выдавать с 9 января, но заявления уже принимают.

На сайте «Госуслуги» уже доступна специальная форма для подачи заявления.

Об этом сообщили в министерстве социальной защиты Карелии.

Единое пособие будет получать малообеспеченные семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины. Оно объединит все существующие выплаты. В их числе:

• пособие беременной женщине при постановке на учёт до 12 недель,

• выплата на первого ребёнка до 3 лет,

• пособие на третьего или последующих детей до 3 лет,

• выплата на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.