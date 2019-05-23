Начался ремонт дороги, соединяющей Питкяранту и Олонец

Специалисты ВАД приступили к реконструкции семикилометрового участка дороги Олонец–Питкяранта–Леппясилта, сообщает правительство Карелии.

Рабочие приступили к реконструкции участка дороги Олонец-Питкяранта-Леппясилта общей протяженностью 7393 метра. Подготовительные работы велись с марта этого года. Уже проведена расчистка полосы отвода – работы выполнены на 88%, валка леса и корчевка пней (86%), снятие растительного слоя (64%). Из-за сильной заболоченности производилась выторфовка болот, продолжаются работы по устройству 17 водопропускных труб.

"Автомобильная дорога будет четвертой технической категории, ширина проезжей части – шесть метров, обочины – два метра, - пояснил начальник отдела строительного контроля АО "ВАД" по Республике Карелия Роман Зиновкин. – Она будет намного безопаснее, чем существующая: мы ее максимально выпрямим, сделаем асфальтово-бетонное покрытие, будет обеспечена нормативная видимость. Помимо этого будут установлены заграждения, которые не позволят диким животным выходить на проезжую часть".

В ходе реализации I этапа реконструкции автодорога станет короче на 393 метра. Частично возведено земполотно, запланированы работы по обустройству дорожной одежды, переносу кабельной сети. Контракт на сумму более чем 796 миллионов рублей на строительство дороги заключен с АО "ВАД", окончание первого этапа работ запланировано в конце октября этого года.

Работы ведутся в рамках подготовки к 100-летию образования Республики Карелия.