В Карелии начался ремонт дороги в поселок Деревянка

На автодороге, связывающей поселок Деревянка с федеральной трассой, этим летом будет положен новый асфальт.

Как сообщили в правительстве Карелии, начались подготовительные работы на трассе «Деревянное — Деревянка — Пяжиева Сельга — Пухта». Данная автодорога имеет важное значение для местных жителей: по ней возят детей в школу из Деревянки в село Деревянное

Сейчас подрядная организация расчищает обочины. Когда погода улучшится, специалисты снимут старый асфальт и укрепят основание дорожной одежды пластиковой геосеткой. Общая стоимость контракта — 220 миллионов рублей. На эти средства предусмотрен ремонт 14 километров дороги с укладкой двух слоев асфальта, устройство и укрепление обочин, а также тротуаров и остановки общественного транспорта в поселке Деревянка.

Кроме того, на автодороге «Деревянное — Деревянка — Пяжиева Сельга — Пухта» в рамках нацпроекта восстановят участок 18-километровый участок гравийной дороги.