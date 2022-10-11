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Начинаем дрожать: в Карелию идет студеный декабрь

Новости. Погода
06:40, 01 Декабря 2022
фото: Столица на Онего

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Среднемесячная температура декабря 2022 прогнозируется на 1-2℃ ниже климатической нормы, сообщили в карельском Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков карельского Гидрометцентра, ожидается, что в первую половину месяца погодной кухней будет управлять такой уже привычный для нас сибирский антициклон, точнее его северо-западная периферия.

«Проскакивающие по окраинам сибиряка фронтальные разделы циклонов изредка будут приносить в наш регион долгожданный снежок. Усиление циклонической активности с частыми осадками в виде снега прогнозируется во второй половине декабря. Температурный фон большую часть месяца ожидается пониженным относительно климатической нормы. Преобладающая температура ночью -7, -12°С, но не исключено и усиление морозов до -15, -20°С, днем -3, -8°С, а в отдельные дни не выше -10, -15°С», - сообщили специалисты Гидромета.

На сайте метеорологов отмечается, что декабрь на Руси величали по-разному, но чаще грустно – студень, хмурень, теменик. Да, и есть, за что: продолжительность солнечного сияния всего 5 часов – самая низкая в году.

Средняя многолетняя температура декабря в Петрозаводске минус 5,7℃, но амплитуда колебаний от абсолютного минимума (минус 36,8°С 30 декабря 1978-го) до абсолютного максимума (плюс 9,4°С - 6 декабря 2006-го) велика. Среднее многолетнее количество осадков декабря в Петрозаводске 43,6 мм. В самый «сухой» декабрь 2007 года выпало 12,8 мм, а в самый «мокрый» – 102,5 мм (256% нормы в 1999 году).

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