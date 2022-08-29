890x80
Реклама
Приняты поправки к закону о рекламе
29.08.2022 15:03
Столкновение фуры и двух легковых автомобилей произошло под Петрозаводском (ФОТО)
01.09.2022 17:22
В Карелии мастер, чинивший провода телефонной связи, упал вместе со столбом на дорогу
01.09.2022 15:19

Начинается суд над директором главной мусорной компании Карелии

Новости. Криминал
07:15, 02 Сентября 2022

Новости партнеров

Суд Петрозаводска назначил дату первого заседания по уголовному делу директора ООО «Карельский экологический оператор», которая отвечает за уборку мусора в Карелии.

Иван Новиков обвиняется в даче взятки в размере 200 тыс. рублей сотруднику Единого расчетного центра.

Судебный процесс начнется 5 сентября. Дело будет рассматривать судья Петрозаводского городского суда Степан Сергеев.

Ранее судья Петрозаводского городского суда Наталья Федичева продлила Новикову срок содержания под стражей до 14 февраля 2023 года, еще на полгода.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, в 2021 году Новиков через посредника передал взятку должностному лицу Единого расчетного центра Карелии за получение базы данных потребителей коммунальных услуг в республике.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.08.2022, 14:45
В последний день лета в Карелии выпадет снег
28.08.2022, 16:26
Жители Карелии делятся фотографиями масштабной ночной грозы (ФОТО и ВИДЕО)
31.08.2022, 13:37
Начинается разработка нового месторождения в Карелии под эгидой Росатома
27.08.2022, 10:52
Стало известно, когда в Карелию нагрянет холодная осень
31.08.2022, 08:05
Пропавший в Петрозаводске мужчина на зеленой иномарке погиб
01.09.2022, 06:40
Тысячи жителей Петрозаводска «зажгли» на концерте группы «Руки вверх», несмотря на непогоду (ФОТО и ВИДЕО)

Чтиво

01.09.2022 10:22
Без политики
Виртуальный мир без ограниченных возможностей
Как специальные компьютерные игры помогают инвалидам в Карелии адаптироваться в реальном мире.
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.08.2022 08:00
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.