Начинается суд над директором главной мусорной компании Карелии

Суд Петрозаводска назначил дату первого заседания по уголовному делу директора ООО «Карельский экологический оператор», которая отвечает за уборку мусора в Карелии.

Иван Новиков обвиняется в даче взятки в размере 200 тыс. рублей сотруднику Единого расчетного центра.

Судебный процесс начнется 5 сентября. Дело будет рассматривать судья Петрозаводского городского суда Степан Сергеев.

Ранее судья Петрозаводского городского суда Наталья Федичева продлила Новикову срок содержания под стражей до 14 февраля 2023 года, еще на полгода.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, в 2021 году Новиков через посредника передал взятку должностному лицу Единого расчетного центра Карелии за получение базы данных потребителей коммунальных услуг в республике.