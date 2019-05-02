Над Петрозаводском 7 и 9 мая пролетят самолеты

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Эскадрилью поднимут в воздух в честь Дня Победы, сообщили в правительстве Республики Карелия.
В День Победы 9 мая ориентировочно с 11.10 до 11.20 над Петрозаводском в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пролетят участники воздушной части парада в Санкт-Петербурге. Эскадрилья будет состоять из 10 самолетов авиационных воинских частей 6 Армии ВВС И ПВО.
Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая – небо над столицей Карелии военные летчики пересекут в то же время: с 11.10 до 11.20.
Все полеты будут выполняться с аэропорта Петрозаводск.
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