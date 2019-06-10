Над Петрозаводском будут кружить военные самолеты

Пролет военной авиации запланирован на 29 июня в День города , сообщили в Петросовете.

Военно-исторический парад состоится в День города в Петрозаводске.



Парад на пл. Кирова посвящен 75-ой годовщине освобождения Петрозаводска от финской оккупации.

По словам военного комиссара Республики Карелия Андрея Артемьева, для участия в мероприятии будут привлечены три парадных расчета частей Западного военного округа, члены военно-исторических клубов, которые пронесут знамена и штандарты Карельского фронта, и около 40 единиц бронетехники. Петрозаводчане увидят не только самые современные образцы, например, танк Т-72 модернизированный, но и легендарную боевую машину – танк Т-34. Над городом будет организован пролет военной авиации.

"Подобное событие, которое в первую очередь имеет огромное значение для патриотического воспитания детей и подростков, будет проходить в нашем городе впервые. Призываем петрозаводчан всех возрастов не пропустить в это яркое мероприятие. Парад состоится 29 июня в 10.00 на площади Кирова", – отметил руководитель координационного совета, депутат Петросовета Александр Анишин.