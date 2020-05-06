890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Врачи подключили к аппарату ИВЛ пожилого петрозаводчанина, у которого диагностировали коронавирус 4
Сегодня 10:27
Две женщины пострадали в ДТП на выезде из Петрозаводска 1
Сегодня 08:38
Житель поселка Карелии умер, не дождавшись скорой помощи 11
Сегодня 12:49
Власти Карелии сообщили, будут ли закрывать "наливайки" в многоквартирных домах
Сегодня 09:43
Стали известны примерные сроки начала кампании за голосование по изменению Конституции 11
Сегодня 16:40

"Я ругалась матом": Надежда Бабкина рассказала о своей болезни

Новости. Вечерняя столица
19:10, 06 Мая 2020
фото: instagram.com/ngbabkina
Загрузка...

Певица в эфире Первого канала рассказала, как ее лечили от пневмонии.

По словам артистки, перед госпитализацией она почувствовала себя плохо: было трудно дышать, болела голова, подкатывала тошнота и сонливость. Бабкина вызвала скорую помощь, пишет издание "РИА Новости".

Говоря о лечении в столичной клинике, Бабкина отдельно выделила работу российских специалистов.

"Наша медицина – круче всех. Я и во Франции была, и в Америке была, везде. Пока ты не задыхаешься, ты там никому не нужен. А у нас будут копаться", - сказала она.

На вопрос о состоянии легких, певица сказала, что у нее было поражено "около 80 процентов" тканей.

Изначально ее поместили в реанимацию и кормили какое-то время через зонд. Также певица призналась, что, по словам медиков, она продолжала разговаривать даже в бессознательном состоянии.

"Говорят, что я ругалась матом, понимаешь", – рассказала она.

В начале апреля Бабкину госпитализировали с пневмонией. Сообщалось, что ее ввели в искусственную кому. По словам представителей певицы, ее проверили на коронавирус, тест оказался отрицательным.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
30.04.2020, 09:11
Еще 8 жителей Карелии заразились коронавирусом
29.04.2020, 19:30
Глава Карелии продлил жесткий карантинный режим в республике (СРОЧНО)
05.05.2020, 09:54
В Карелии глухарь попал в объектив фотоловушки (ФОТО)
04.05.2020, 09:13
Число заразившихся коронавирусом жителей Карелии приближается к сотне
30.04.2020, 15:32
Глава Карелии запустил онлайн-карту распространения коронавируса по республике

Чтиво

30.04.2020 13:36
Без политики
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 5
О новом региональном проекте – в интервью с директором Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия Борисом Валитом.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
29.04.2020 10:08
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»