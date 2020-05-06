"Я ругалась матом": Надежда Бабкина рассказала о своей болезни

Певица в эфире Первого канала рассказала, как ее лечили от пневмонии.

По словам артистки, перед госпитализацией она почувствовала себя плохо: было трудно дышать, болела голова, подкатывала тошнота и сонливость. Бабкина вызвала скорую помощь, пишет издание "РИА Новости".



Говоря о лечении в столичной клинике, Бабкина отдельно выделила работу российских специалистов.



"Наша медицина – круче всех. Я и во Франции была, и в Америке была, везде. Пока ты не задыхаешься, ты там никому не нужен. А у нас будут копаться", - сказала она.



На вопрос о состоянии легких, певица сказала, что у нее было поражено "около 80 процентов" тканей.



Изначально ее поместили в реанимацию и кормили какое-то время через зонд. Также певица призналась, что, по словам медиков, она продолжала разговаривать даже в бессознательном состоянии.



"Говорят, что я ругалась матом, понимаешь", – рассказала она.



В начале апреля Бабкину госпитализировали с пневмонией. Сообщалось, что ее ввели в искусственную кому. По словам представителей певицы, ее проверили на коронавирус, тест оказался отрицательным.