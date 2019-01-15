Надпись "Навальный" на снегу ускорила процесс уборки сугробов в Питкяранте

В Карелии активисты оставили властям послания на снегу и добились ускорения темпов коммунальных работ.

Жители Питкяранты, недвольные уборкой города, оставили на снегу надписи, адресованные местным властям. Под окнами администрации и на неподготовленном для катания местном катке они написали: "Уберите кучу", "Даешь каток", "Уберите снег" и "Навальный".

Надпись с фамилией оппозиционного политика Алексея Навального жители Питкяранты выполнили с целью активизировать процесс уборки снега. "Там мы даже написали волшебное слово "Навальный", после появления которого в прошлом году в стране сугробы с такими надписями исчезали в среднем за два часа", - сообщали авторы акции, результаты которой опубликованы в соцсети.

Сразу после финала акции городские службы Питкяранты приступили к уборке.

"Городской каток чистят и вскоре он будет залит! По словам главы районной администрации Дмитрия Трошина, это будет сделано, как только позволят погодные условия. Сейчас идет метель и температура воздуха находится в совсем небольшом минусе. Конечно, мы все очень рады! Жаль, что из-за таких мелочей горожанам приходится идти на нетривиальные меры. Зато гражданское общество развивается с детским задором, как оно и должно быть. Кстати, слово "Навальный" было написано именно на катке. Но городскую площадь стали чистить раньше, той же ночью, где было написано про кучу. Перед окнами администрации куча с надписью ведь была", - сообщают в группе "Нетипичная Питкяранта" и публикуют фото работ по уборке снега.