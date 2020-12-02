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"Надстройки и вставки": разработан план уплотнительной застройки центра Петрозаводска

Новости. Общество
12:24, 03 Декабря 2020
фото: pixabay
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Администрация Петрозаводска предусматривает уплотнительную застройку в центре города за счет возведения зданий, в основном, административного и социального назначения.

Это следует из подготовленного в мэрии проекта изменений в Генеральном плане города на период до 2025 года.

"Территории Центрального района подлежат уплотнению и модернизации с уменьшением жилых функций, но увеличением столичных функций, туристских и социальных, а также функций исторического города. При этом необходимо отметить, что жилые функции сохраняются, чтобы не допустить омертвление центральной части города вне рабочего времени. Таким образом, в Центре подразумевается реконструкция путем уплотнения существующей застройки (надстройка, вставки между домами), носящая точечный характер", - говорится в документе.

В других районах города также планируется "уплотнение существующего жилищного фонда".

О каких районах идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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David
2020-12-03 15:34:19
Построят небоскребы с офисами крупнейших компаний, сам Илон Маск сюда переберется и назовут это творение" Педро-сити"!
Врунов
2020-12-03 15:40:34
David, букалев, зачем взятки со студентов брал ? Вышвырнули из мединститута и на исторической родине не принимают с судимостью.
David
2020-12-03 15:47:12
Врунов, Шухер, диванный сыщик нас раскрыл!
goo
2020-12-03 14:59:18
Вставки между домами? Между бараками на зареке будут строить
Врунов
2020-12-03 15:09:41
goo, на зареке ваша либерастня сараи каменные защищает. Говорят, что историческая ценность :)
Off
2020-12-03 15:23:18
Врунов, соцопат . Они в думе а ты в дерьме . )))
David
2020-12-03 14:33:22
Ну прям " Нью-Васюки"! А космопорт где строить планируют?
Врунов
2020-12-03 15:12:29
David, в секторе Газа :)
David
2020-12-03 14:30:28
Что эти клоуны " администрировать" собираются? Понастроили го-на в центре, которое пустое стоит. Куча " деревяшек" гниет в центре и округе, хоть с ними разобрались бы!
кир
2020-12-03 14:19:49
Леопольдик опять не работает. И в другие страны не стремится уехать. Нигде более не найти такой халявы как в стране Советов. :)
Горожанин
2020-12-03 14:07:54
Да там и так уже крысам бегать негде, какое еще уплотнение!
gaudealis
2020-12-03 13:22:46
Петрозаводск ещё недостаточно малопригоден для жизни. В этом смысле нужны более лучшие результаты.
Да
2020-12-03 13:16:12
Где ознакомиться с проектом изменений в Генеральном плане города на период до 2025 года? Какая проектная организация готовила эти изменения? За какие деньги? Когда назначены общественные слушания?
наташка
2020-12-03 12:48:05
Пофиг. Все равно местов для кастрюль на всех не хватит. Будет смачный социальный кипиш. Беня, я правильно сказал ? :)
gaudealis
2020-12-03 13:29:46
Зафиксируем: сегодня важный день в истории.
Когда новый-однозначно сменил не только ник, но и пол :)
Leopol'd
2020-12-03 13:20:38
Ух ты!!!
Пол сменил!!!
Клещ
2020-12-03 12:44:51
Расселили бы сначала аварийное жилье, а не уплотняли существующее. Надстройки... вставки... точечный характер...
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