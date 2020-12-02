"Надстройки и вставки": разработан план уплотнительной застройки центра Петрозаводска

Администрация Петрозаводска предусматривает уплотнительную застройку в центре города за счет возведения зданий, в основном, административного и социального назначения.

Это следует из подготовленного в мэрии проекта изменений в Генеральном плане города на период до 2025 года.

"Территории Центрального района подлежат уплотнению и модернизации с уменьшением жилых функций, но увеличением столичных функций, туристских и социальных, а также функций исторического города. При этом необходимо отметить, что жилые функции сохраняются, чтобы не допустить омертвление центральной части города вне рабочего времени. Таким образом, в Центре подразумевается реконструкция путем уплотнения существующей застройки (надстройка, вставки между домами), носящая точечный характер", - говорится в документе.

В других районах города также планируется "уплотнение существующего жилищного фонда".

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