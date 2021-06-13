Надзорные органы по видеозаписи ищут автомобиль, из которого выбросили мусор в Петрозаводске

Минприроды Карелии пообещало разыскать автомобиль, на котором неизвестные привезли мусор и бросили его на контейнерной площадке - им грозит наказание.

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе министерства.

Подведомственное ему госучреждение «Карелприрода» приступило к проверке видеозаписи, опубликованной накануне в группе «Живой Петрозаводск» Вконтакте.

На записи видно, как неизвестные выбрасывают огромные мешки мусора рядом с пустыми контейнерами на улице Сулажгорская.

«Видеозапись, на которой отчетливо виден государственный регистрационный номер автомобиля, передан для рассмотрения в ГКУ РК „Карелприрода“, назначена проверка. Через органы внутренних дел будет установлен собственник транспортного средства, составлен протокол об административном правонарушении», — говорится в сообщении.

Если будет доказана причастность к данному правонарушению юридического лица, то такое лицо может быть оштрафовано на сумму до 250 тыс. рублей или приостановлена его деятельность на срок до 90 суток.