Водитель в Карелии, сбивший собаку, отсудил себе компенсацию

В Беломорске мужчина отсудил компенсацию за ДТП, в котором из-за животного пострадала его машина, сообщили в Беломорском районном суде.

В Беломорском районе водитель сбил собаку и подал в суд иск на владельца животного о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП.

В ходе судебного разбирательства установлено, что мужчина наехал на выбежавшую на дорогу собаку. В результате столкновения автомобиль получил механические повреждения.



Суд пришел к выводу, что ущерб причинен по вине хозяина собаки, который оставил ее без присмотра.

Суд иск удовлетворил, взыскав с собственника собаки ущерб, причиненный в результате ДТП.