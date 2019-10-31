Находящаяся в розыске женщина попалась на краже в Петрозаводске

Сотрудники вневедомственной охраны задержали находящуюся в местном розыске гражданку, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Поздним вечером 30 октября в магазине на улице Гвардейской сработала тревожная кнопка.



33-летняя женщина пыталась украсть товар. Продукты злоумышленница складывала в рюкзак.



При задержании было установлено, что женщина числится в местном розыске. Сумма ущерба устанавливается.

Намомним, 21 октября находящийся в розыске петрозаводчанин пытался пронести мимо кассы продукты на сумму более 2,3 тысяч рублей.