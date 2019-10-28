Находящегося в розыске мужчину из Карелии поймали за разбором угнанной иномарки

Житель Карелии, находящийся третий год в федеральном розыске, был задержан в гараже для разбора угнанных автомобилей в Ленинградской области.

Как стало известно 47news, вечером 27 октября всеволожские полицейские постели гараж, расположенные за "Пятерочкой" на улице Оборонной в Мурино. В хранилище они нашли не только двух мужчин, но и полуразобранный новый синий "КИА Рио". Иномраку еще 8 октября угнали с улицы Академика Байкова в Калининском районе Санкт-Петербурга.

"Одним из работавших над автомобилем оказался 49-летним жителем карельской деревни Пертозеро. Он уже третий год находится в федеральном розыске. В 2016 году его задержали в родной Карелии по подозрению в мошенничестве и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, но мужчина пустился в бега. Компанию ему в муринском гораже составлял 29-летний житель Мурино", - пишет 47news.