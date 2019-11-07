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Новости. Общество
10:33, 07 Ноября 2019
фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Находки поисковиков и военная техника войдут в экспозицию Музея Карельского фронта

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В историческом здании в Беломорске, где в годы войны находился штаб Карельского фронта, в конце октября началась масштабная реконструкция. Одновременно со строительными работами формируются фонды нового музея, который откроется в 2020 году.

Тематико-экспозиционный план Музея Карельского фронта разработали сотрудники Национального музея республики совместно с КРОФ "Эстафета поколений". На его основе был создан дизайн-проект экспозиции, которым совместно занимались Национальный музей и московская компания "Кивеста". На счету этой компании – разработка проектов для многих музеев и выставочных площадок в разных регионах России.

Активное участие в создании музея также принимает Российское военно-историческое общество – от разработки концепции учреждения до изыскания дополнительных источников финансирования для создания музейной экспозиции.

Основу фондов Музея Карельского фронта составят экспонаты, отобранные из фондов Национального музея Карелии, а также предоставленные КРОФ "Эстафета поколений" и другими поисковыми организациями из Карелии и Мурманской области, коллекционером Валерием Лазаревым. Сейчас ведется работа по реставрации этих предметов, ее планируется завершить к концу марта следующего года. В создающемся музее также будет широко представлено военное обмундирование, макеты оружия и знамена, документальный и фотофонд военного времени. В настоящее время совместная работа ведется с Центральным Музеем Вооруженных Сил РФ: выявляются знамена для изготовления их копий.

Кроме того, Министерство обороны РФ предоставит военную технику, которая сейчас проходит процедуру демилитаризации. Она поступит в музей перед самым его открытием, когда появятся специально оборудованные площадки.

Напомним, Музей Карельского фронта создается к 100-летию образования Карелии – в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". Соответствующее решение было принято Государственной комиссией по подготовке празднования 100-летия образования Республики Карелия. 

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