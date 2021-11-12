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Наивные жительницы Карелии хотели купить щенка корги и санки, но остались без денег

Новости. Происшествия
12:21, 27 Декабря 2021
фото: pixabay.com / Pexels

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Полиция рассказала, как две жительницы Карелии лишились денег, совершая покупки через интернет.

45-летняя жительница Сортавалы обратилась в полицию и сообщила, что неизвестные обманным путём похитили у неё личные сбережения. Об этом информирует МВД. Женщина рассказала, что перед Новым годом решила завести домашнего питомца. Она вела поиск на популярном сайте объявлений. Увидев предложение о продаже щенка породы вельш-корги за 21 000 рублей, она связалась с продавцом по телефону. Тот предложил продолжить общение в мессенджере. Жительницу Сортавалы это не насторожило. В ходе переписки мошенник отправил жертве ссылку для оплаты товара. Та перешла по ней, ввела реквизиты банковской карты, но списание денежных средств не произошло. Тогда женщина повторила операцию вновь, но очередная попытка успехом также не увенчалась. Горожанка обратилась в техподдержку сайта. С ней на связь вышел якобы менеджер и попросил продиктовать комбинацию цифр из смс. Как только она это сделала, со счёта пропали 42 500 рублей.

В подобной ситуации оказалась и 42-летняя петрозаводчанка. В социальной сети она нашла объявление о продаже детских санок стоимостью 500 рублей. Жительница карельской столицы написала продавцу, тот отправил ей ссылку для оплаты товара, покупательница ввела реквизиты своей банковской карты, в том числе код подтверждения из смс, после чего лишилась хранящихся на счёте накоплений — 5 500 рублей.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Петрозаводска купился на телерекламу банка и остался без 880 тысяч рублей.

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