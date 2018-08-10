Найден ребенок, который пропал в одном из дачных кооперативов Карелии накануне вечером

В дачном кооперативе на территории Сегежского района накануне потерялся 9-летний мальчик, в настоящее время он обнаружен.

Сообщение о случившемся опубликовано в паблике сегежских спасателей в "ВКонтакте".

"9 августа в 21 час 30 мин диспетчеру пожарно-спасательной службы от родителей поступило тревожное сообщение о том, что их сын возрастом 9 лет пропал в дачном кооперативе "Зимний". По тревожному звонку к месту происшествия выехал дежурный караул 12 пожарно-спасательной части, был произведен сбор личного состава Сегежского пожарно-спасательного гарнизона свободного от несения службы для задействования в поисках ребенка", - сказано в сообщении группы "4 отряд ФПС по Республике Карелия".

Спасатели обнаружили мальчика на дороге. Он катался на велосипеде.

"При следовании в дачный кооператив ребенок был обнаружен сотрудниками МЧС на автомобильной дороге на велосипеде, был немедленно передан родителям. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - отмечают в паблике.

Напомним, в конце июля в Сегеже шесть часов искали детей, которые прятались в багажнике старого автомобиля.