Найденный водолазом нож привел жителя Сегежи на скамью подсудимых

В Петрозаводске судят мужчину, обвиняемого в двойном убийстве.
Как пишет «Московский комсомолец в Карелии», в Верховном суде республики рассматривают уголовное дело 36-летнего сегежанина. Мужчина обвиняется в двойном убийстве, которое произошло 29 августа 2022 года. Тогда на улице в Сегеже были зарезаны пасынок и отчим. Орудие убийства, нож, нашел летом в реке водолаз карельско-поисково спасательной службы.
У защиты обвиняемого в убийстве другая версия августовских событий. Какое дело придется распутать суду присяжных, знает «МК в Карелии».
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