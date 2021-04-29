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Накануне Первомая Петрозаводск начали готовить к Дню Победы

Новости. Общество
08:05, 30 Апреля 2021
фото: администрация Петрозаводска
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У Вечного огня вновь установили 10-метрову. Инсталляцию виде слова «Победа», сообщили в администрации Петрозаводска.

Арт-объект в сквере Вечный Огонь составлен из фотографий карельских фронтовиков.

В преддверии 76-й годовщины Великой Победы карельская столица преобразится, заверили в мэрии. На общественных территориях в центре города разместят декоративные объекты с символикой 9 мая, на опорах освещения появятся праздничные консоли, возле памятников и мемориальных комплексов смонтируют флаговые конструкции.

В сквере Вечный Огонь, как и в прошлом году, установили большую инсталляцию, созданную совместно с жителями карельской столицы. Объёмное слово «Победа» составлено из фотографий их родственников, участников Великой Отечественной войны. Десятиметровый арт-объект включает в себя несколько сотен снимков героев.

Завершить украшение города ко Дню Победы планируется до 5 мая. Работы ведёт ООО «КарелСтройУправление».

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