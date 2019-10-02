Наказание за жестокое обращение с животными могут сделать административным

Часть норм уголовного кодекса, связанных с жестоким обращением с животными, могут перенести в КоАП для того, чтобы повысить эффективность их выполнения.

Об этом сообщил в среду председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, пишет издание "РИА Новости".



"Сегодня фактически законодательство, которое позволяет наказать людей, которые жестоко обращаются с животными, является уголовным. Это рождает неэффективность системы. Уголовные дела заводятся неохотно, следователи этим заниматься не хотят. Может, и хотят, но не умеют. Не знают многих их особенностей", – сказал он на конференции по кинологии в Москве.



"Мы бы хотели, чтобы в КоАП были нормы, связанные с жестоким обращением с животными, там, где это не привело к гибели или серьезным увечьям", – добавил Бурматов.



По словам председателя комитета, в КоАП могут внести нормы, связанные с оставлением питомца, натравливанием, нарушениями требований выгула и содержания.