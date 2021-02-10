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Наледь на лестницах в Петрозаводске сбивают вручную (ФОТО)

Новости. Общество
18:20, 11 Февраля 2021
фото: Администрация Петрозаводска
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На общественных территориях Петрозаводска ежедневно убирают снег и борются с наледью, заверили в администрации Петрозаводска.

В рамках муниципального контракта ООО "Городской комбинат благоустройства" следит за чистотой и безопасностью общественных территорий Петрозаводска. Подрядчик в ежедневном режиме борется с наледью и расчищает снег на объектах пешеходной инфраструктуры. В разных районах города задействованы техника и мобильные бригады.

Особое внимание сотрудники комбината уделяют городским лестницам. Спуски очищают и посыпают регулярно. Вручную разбивают образования наледи на ступенях. Активные работы развернулись на улицах Калинина (возле домов №№ 43, 51, 57), Антонова (у дома № 7), Корабелов (у домов № 30 и № 34), на Ключевском шоссе, на проспектах Комсомольском (у дома 23Б) и Александра Невского (у дома № 43), на спусках к Онежской набережной и в железнодорожный переход между улицами Фурманова и Максима Горького.

Подрядчик постоянно чистит от снега и обрабатывает пешеходные дорожки на территориях общего пользования.

Сегодня подрядная организация работает на аллеях Дружбы, Воинской Славы, Энтузиастов, Берёзовой, Тропе Ивана Царевича, в парках Зарецком, Соломенском, Патриот, Берёзовая Роща, 70-летия Победы, на улице Генерала Фролова (в районе дома № 7Б), возле мемориала "Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны" на Петрозаводском шоссе, в скверах Маршала Мерецкова, Паровозном, на площадях Кирова и Гагарина, на велодорожке, связывающей разные районы города. Особое внимание уделено территории парков Мира и Лес Победы: их готовят ко Дню памяти воинов-интернационалистов.

За качеством и оперативностью мероприятий ежедневно следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

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Комментарии

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тетка
2021-02-11 18:43:02
Почему эта повседневная обязательная работа преподносится мэрией, как подвиг?
Элла
2021-02-11 18:31:34
Из подъезда ,порой, не выйти, вся лестница покрыта льдом толстым,дверь шарпает по льду со снегом, потом не закрыть!?!
Гость
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