Наледь на лестницах в Петрозаводске сбивают вручную (ФОТО)

На общественных территориях Петрозаводска ежедневно убирают снег и борются с наледью, заверили в администрации Петрозаводска.

В рамках муниципального контракта ООО "Городской комбинат благоустройства" следит за чистотой и безопасностью общественных территорий Петрозаводска. Подрядчик в ежедневном режиме борется с наледью и расчищает снег на объектах пешеходной инфраструктуры. В разных районах города задействованы техника и мобильные бригады.

Особое внимание сотрудники комбината уделяют городским лестницам. Спуски очищают и посыпают регулярно. Вручную разбивают образования наледи на ступенях. Активные работы развернулись на улицах Калинина (возле домов №№ 43, 51, 57), Антонова (у дома № 7), Корабелов (у домов № 30 и № 34), на Ключевском шоссе, на проспектах Комсомольском (у дома 23Б) и Александра Невского (у дома № 43), на спусках к Онежской набережной и в железнодорожный переход между улицами Фурманова и Максима Горького.

Подрядчик постоянно чистит от снега и обрабатывает пешеходные дорожки на территориях общего пользования.

Сегодня подрядная организация работает на аллеях Дружбы, Воинской Славы, Энтузиастов, Берёзовой, Тропе Ивана Царевича, в парках Зарецком, Соломенском, Патриот, Берёзовая Роща, 70-летия Победы, на улице Генерала Фролова (в районе дома № 7Б), возле мемориала "Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны" на Петрозаводском шоссе, в скверах Маршала Мерецкова, Паровозном, на площадях Кирова и Гагарина, на велодорожке, связывающей разные районы города. Особое внимание уделено территории парков Мира и Лес Победы: их готовят ко Дню памяти воинов-интернационалистов.

За качеством и оперативностью мероприятий ежедневно следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.